Kimi Antonelli fa impazzire l' Italia | il team radio di Suzuka diventa virale

Dopo aver concluso il Gran Premio del Giappone a Suzuka, Kimi Antonelli ha condiviso la sua reazione attraverso il team radio della Mercedes, che è diventato rapidamente virale. Il video mostra il pilota esprimere tutto il suo entusiasmo immediatamente dopo aver attraversato il traguardo, attirando l’attenzione di molti appassionati e media italiani.

Nel video della team radio Mercedes, subito dopo aver tagliato il traguardo del Gran Premio del Giappone a Suzuka, Kimi Antonelli ha lasciato esplodere tutta la sua emozione. Il 19enne pilota italiano, alla guida della Mercedes, ha conquistato la seconda vittoria consecutiva nel Mondiale 2026, dopo il successo ottenuto due settimane fa in Cina.“Wow, let’s go! Sono stato un po’ fortunato con la safety car, ma che gara incredibile nel finale. E che macchina che ho.”, ha esclamato Antonelli via radio verso il suo box, con un misto di gioia consapevole e grande soddisfazione. Questa volta l’emozione pura della prima vittoria ha lasciato spazio a una consapevolezza maggiore: il successo di Suzuka gli permette infatti di sorpassare il compagno di squadra George Russell e volare in testa alla classifica piloti del Mondiale. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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