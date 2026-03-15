Al termine del Gran Premio di Cina, Kimi Antonelli ha ottenuto la sua prima vittoria in Formula 1, mentre il team radio trasmetteva le comunicazioni tra il pilota e il team. Durante la comunicazione, Toto Wolf si rivolge ad Antonelli chiamandolo “Figlio mio”. La scena si è svolta subito dopo la conclusione della gara, con il team che ha commentato le fasi finali e i momenti decisivi.

Il team radio di Kimi Antonelli al termine del GP Cina, la sua prima vittoria in Formula 1. “We did it, ce l’abbiamo fatta!”, grida il pilota italiano a Toto Wolf, che lo chiama “My son” ("Figlio mio"): non a caso, il team principal delle Frecce d'argento gli dava la camera del figlio quando Kimi andava a lavorare nella sede Mercedes di Brackley. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kimi Antonelli, il team radio: Toto Wolf lo chiama "Figlio mio"

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