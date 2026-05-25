La Spagna convoca Gavi e lui non sta nella pelle | il video della sua reazione è da brividi

Notizia in breve

Gavi, centrocampista del Barcellona nato nel 2004, si trova in palestra mentre attende di sapere se sarà convocato dalla nazionale spagnola per il Mondiale 2026. Dopo aver appreso la notizia, il suo volto si illumina e mostra un’espressione di entusiasmo. Un video che riprende la sua reazione è stato condiviso e sta facendo il giro dei social. La scena si svolge mentre Gavi aspetta davanti a uno schermo.