La Spagna convoca Gavi e lui non sta nella pelle | il video della sua reazione è da brividi
Gavi, centrocampista del Barcellona nato nel 2004, si trova in palestra mentre attende di sapere se sarà convocato dalla nazionale spagnola per il Mondiale 2026. Dopo aver appreso la notizia, il suo volto si illumina e mostra un’espressione di entusiasmo. Un video che riprende la sua reazione è stato condiviso e sta facendo il giro dei social. La scena si svolge mentre Gavi aspetta davanti a uno schermo.
Gavi, centrocampista classe 2004 del Barcellona, attende in palestra, davanti allo schermo, di scoprire se il suo nome è nella lista dei convocati della Spagna per il Mondiale 2026. Quando realizza che il suo sogno diventerà realtà, esplode di gioia: guarda il video. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La FRASE de CANCELO sobre GAVI que hizo estallar de la RISA la sala de prensa
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