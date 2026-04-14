Indossa il bikini mini della nipote a 70 anni | la sua reazione fa il giro del web VIDEO

Una donna di 70 anni ha indossato un bikini rosso appartenente alla nipote quindicenne, gesto che ha attirato l’attenzione sui social media. Il video in cui la donna mostra questa scelta ha fatto rapidamente il giro del web, raccogliendo commenti di vario tipo. La donna ha deciso di condividere il momento sui propri canali, suscitando reazioni di sorpresa e curiosità tra gli utenti.

A volte basta un gesto semplice per cambiare prospettiva. È quello che è successo a Shannon Nelson, 70 anni, diventata virale dopo aver indossato un bikini rosso appartenente alla nipote quindicenne. Una scelta spontanea, quasi casuale, che però ha acceso una riflessione più ampia su età, corpo e libertà personale. Tutto è iniziato senza grandi intenzioni. La nipote Lily aveva comprato un bikini che poi non le stava come sperava. Così, con naturalezza, ha proposto alla zia di provarlo. Un suggerimento detto senza pensarci troppo, ma capace di mettere in discussione una convinzione radicata: che certi capi abbiano una data di scadenza. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Shannon Nelson (@pinkynel) Per la Nelson, la proposta è stata una piccola sfida personale.🔗 Leggi su Cultweb.it © Cultweb.it - Indossa il bikini “mini” della nipote a 70 anni: la sua reazione fa il giro del web (VIDEO) Justin Timberlake fermato per guida in stato di ebbrezza: il video della bodycam fa il giro del webUn video recentemente diffuso dalla polizia di Sag Harbor mostra Justin Timberlake durante il suo arresto per guida in stato di ebbrezza nel 2024. Esplosioni in Iran, il video postato da Trump fa il giro del web. Ma c’è un dettaglio che ci riguarda tutti (VIDEO)A 32 giorni dall’inizio della guerra tra Stati Uniti, Israele e Iran, le forze israelo-americane hanno distrutto un grande deposito di munizioni...