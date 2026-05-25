La presidente della Banca Centrale Europea ha dichiarato che il Patto di Stabilità non sarà modificato e ha ribadito l'importanza del rispetto delle regole di bilancio europee. Ha escluso interventi economici straordinari, sottolineando la necessità di mantenere gli impegni già assunti. La sua posizione si rivolge specificamente all’Italia, invitando a seguire le normative vigenti senza apportare modifiche. Nessuna modifica alle politiche di stabilità è prevista nel breve termine, secondo le sue dichiarazioni.

La presidente della Banca Centrale Europea, Christine Lagarde, frena sulle ipotesi di nuovi interventi economici e richiama l'Italia al rispetto delle regole europee di bilancio. Lagarde ha dichiarato che eventuali richieste di scostamento dovranno restare entro i parametri su deficit e debito previsti dal Patto di stabilità. Nessuna anticipazione invece sulla prossima decisione della BCE sui tassi d'interesse: “La saprete l'11 giugno”, ha detto, sottolineando il clima di “massima incertezza” legato anche alla crisi internazionale e ai negoziati tra Stati Uniti e Iran. L'obiettivo, ha ribadito, resta mantenere l'inflazione al 2% nel medio termine. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La solita Lagarde frena sull'Italia: “Il Patto di Stabilità non si tocca. Rispetto delle regole di bilancio”

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