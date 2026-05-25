La soddisfazione di Forza Italia | il commento di Bergamini
Un deputato di Forza Italia ha espresso congratulazioni a Saletti per un risultato considerato straordinario, attribuendolo al lavoro svolto in città e nella comunità locale.
“Desidero fare i miei complimenti a Simone Saletti per lo straordinario risultato ottenuto, che rappresenta il riconoscimento concreto dell’ottimo lavoro svolto fino ad oggi per la città e per tutta la comunità bondenese - dichiara Davide Bergamini, deputato di Forza Italia -. I cittadini hanno. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
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