Matrimonio a Lucca per l’onorevole di Forza Italia Deborah Bergamini

A Lucca si è celebrato il matrimonio tra la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini e Carlo De Matteo. L’annuncio è stato condiviso sui social dalla stessa Bergamini, che ha scritto un messaggio breve ma ricco di emozione. La cerimonia ha coinvolto i due sposi e alcuni invitati presenti nel luogo della celebrazione.

LUCCA – Giorno di festa per la deputata di Forza Italia Deborah Bergamini, che ha annunciato sui social il proprio matrimonio con Carlo De Matteo con un messaggio semplice e carico di emozione. A celebrarlo, in Comune, il sindaco di Lucca, Mario Pardini. "Lo abbiamo fatto! Siamo felici!", ha scritto la parlamentare in un post pubblicato poche ore dopo la cerimonia, accompagnando le parole con una fotografia degli sposi appena usciti dal luogo delle nozze, a Lucca. Nel messaggio, Bergamini ha voluto ringraziare tutte le persone che negli anni hanno sostenuto la coppia: "Grazie a tutti coloro che hanno tifato per noi in questi anni. Cercheremo di disegnarci una vita il più possibile fedele ai nostri sogni.