Forza Italia dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli in pole Bergamini poi Cattaneo e Mulè

Dopo le festività pasquali, Forza Italia ha programmato un incontro tra Marina Berlusconi e il presidente del gruppo parlamentare, con l’obiettivo di discutere una possibile sostituzione di Paolo Barelli. Tra i candidati alla guida del gruppo, si trovano in prima fila Bergamini, Cattaneo e Mulè. Attualmente, 28 deputati su 54 si sono espressi a favore di un cambio alla guida.