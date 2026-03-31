Forza Italia dopo Pasqua incontro Marina Berlusconi-Tajani per sostituzione Barelli in pole Bergamini poi Cattaneo e Mulè
Dopo le festività pasquali, Forza Italia ha programmato un incontro tra Marina Berlusconi e il presidente del gruppo parlamentare, con l’obiettivo di discutere una possibile sostituzione di Paolo Barelli. Tra i candidati alla guida del gruppo, si trovano in prima fila Bergamini, Cattaneo e Mulè. Attualmente, 28 deputati su 54 si sono espressi a favore di un cambio alla guida.
Una larga parte dei deputati di FI — 28 su 54 — spinge per un cambio alla guida del gruppo, chiedendo un passo indietro di Paolo Barelli. Il nome di Deborah Bergamini resta il più accreditato per una possibile sostituzione, ma non mancano alternative come Alessandro Cattaneo e Giorgio Mulè Do. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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