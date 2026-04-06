In un nuovo episodio di The Drama, l’attrice ha sfidato le aspettative con un trucco minimalista e naturale, contrariamente ai tradizionali look da sposa pieni di trucco e ciglia lunghe. La sua scelta di un make-up “clean girl” ha già attirato l’attenzione su TikTok, diventando uno dei trend più discussi tra gli utenti. La decisione di optare per semplicità ha suscitato reazioni positive online, confermando il successo di questa tendenza.

Se ti aspettavi un bridal look full glam, contour pesante e ciglia che toccano il cielo. nope. In The Drama, Zendaya fa l’esatto opposto — e proprio per questo funziona da impazzire. Perché mentre il film è caos puro (plot twist, tensione, vibes un po’ disturbanti), il suo beauty look è tipo: calma totale, pelle perfetta, zero sbatti ma fatto benissimo. Ed è esattamente quella estetica che adesso la Gen Z sta copiando ovunque. Zendaya in The Drama ha il makeup di una clean girl, ma versione “ricca silenziosa”. Il punto non è sembrare truccate. È sembrare a posto. La vibe è quella ballerina-core, baby doll ma grown-up: pelle viva, luminosa, niente polveri che appiattiscono, niente linee dure. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Zendaya sposa clean girl in The Drama: il make-up zero drama che sta già dominando TikTok

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