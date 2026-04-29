Noi siamo noi | la sfida post-ideologica di De Luca che scuote Agrigento e manda in tilt i partiti

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha recentemente provocato reazioni forti in città e tra i partiti con le sue dichiarazioni e azioni. La sua posizione ha alimentato discussioni e ha messo in crisi alcuni equilibri politici locali. Le sue parole hanno creato divisioni e attirato l’attenzione sul suo modo di fare politica, che si distingue per un approccio diretto e senza filtri.

Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, continua a suscitare “scandalo” per il suo modo libero di fare politica. Appoggia candidati di Centrodestra come Luigi Gentile schierato da Lega e Democrazia Cristiana. E candidati del Partito Democratico, suscitando reazioni diverse nel Campo Largo. La.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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#HappyBirthday Tanti auguri al personaggio televisivo, cantante, doppiatore e attore #LucaLaurenti che oggi compie #63anni - facebook.com facebook

Ogni bene a tutti. Un abbraccio. Fra Luca e il piccolo Pedro. x.com