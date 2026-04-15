Tra i fantasmi di Niscemi | La nostra vita è intrappolata nelle case vuote e noi siamo accampati altrove

Da oltre ottantadue giorni, Niscemi si trova sotto i riflettori a causa di un cedimento del terreno che ha coinvolto la parte meridionale della città, iniziato il 25 gennaio. Questa frana ha portato all’evacuazione di alcune zone, lasciando molti residenti in condizioni di emergenza. Le case sono state abbandonate e i cittadini si sono spostati temporaneamente in altre località, vivendo in condizioni di incertezza e senza una data precisa di rientro.

Niscemi (Caltanissetta) – Dal 25 gennaio scorso, quando l’intera fiancata meridionale di Niscemi ha iniziato a scivolare verso la Piana di Gela, sono passati ottantadue giorni. Un tempo lungo abbastanza da trasformare l’emergenza in una condizione sospesa. L ’enorme smottamento, un fronte di 4,7 chilometri, ha trascinato a valle case e mezzi, lasciando decine di edifici in bilico e oltre 1.500 persone senza un tetto. N ella zona rossa si contano 880 case: 201 a meno di 50 metri dal fronte della frana, 240 tra i 50 e i 100 metri, altri 439 entro i 150 metri. Una mappa del rischio che ha svuotato interi quartieri. Residenti nella zona rossa interessata dalla frana di Niscemi (Caltanissetta), raccolgono ciò che possono dalle loro abitazioni, 29 gennaio 2026.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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