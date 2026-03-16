Scuola in visita alla moschea la Lega s’infuria Ma la preside difende la scelta | Nessuna finalità confessionale

Una scuola di Trezzo ha organizzato una visita didattica alla moschea di Mezzago, suscitando le critiche della Lega rappresentata dalla vice segretaria Sardone e dal capogruppo Corbetta. La preside dell’istituto ha comunque difeso l’iniziativa, precisando che non aveva finalità confessionali. La visita si è svolta il 16 marzo 2026 e ha coinvolto gli studenti in un percorso di approfondimento culturale.