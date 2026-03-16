Scuola in visita alla moschea la Lega s’infuria Ma la preside difende la scelta | Nessuna finalità confessionale
Una scuola di Trezzo ha organizzato una visita didattica alla moschea di Mezzago, suscitando le critiche della Lega rappresentata dalla vice segretaria Sardone e dal capogruppo Corbetta. La preside dell’istituto ha comunque difeso l’iniziativa, precisando che non aveva finalità confessionali. La visita si è svolta il 16 marzo 2026 e ha coinvolto gli studenti in un percorso di approfondimento culturale.
Mezzago, 16 marzo 2026 – La visita didattica alla moschea di Mezzago provoca la reazione della Lega. L’iniziativa della scuola “Ai nostri caduti“ di Trezzo finisce nel mirino della vice segretaria Silvia Sardone e di Alessandro Corbetta, capogruppo in Regione. Per entrambi “una scelta preoccupante”. “La scuola – dicono – non deve essere un laboratorio di islamizzazione. Non è una semplice visita culturale, ma una gita con un percorso che sembra promuovere la religione islamica. Ricordiamo che non esiste alcuna intesa tra lo Stato italiano e le comunità musulmane; quindi, non si capisce l’utilità e lo scopo di queste iniziative”. “Non è la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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