Stasera alle 21, presso la biblioteca Sognalibro di Casalgrande, si svolge un evento della rassegna ’Autori in prestito’ con la presenza della scrittrice Deborah Gambetta. La serata prevede un incontro con i lettori, offrendo l'opportunità di conoscere da vicino l’autrice, considerata una delle voci più interessanti del panorama letterario contemporaneo. L’appuntamento è aperto al pubblico e si inserisce nel ciclo di incontri dedicati agli autori emergenti e affermati.

· Stasera alle 21 alla biblioteca Sognalibro di Casalgrande prosegue la rassegna ’Autori in prestito’ con ospite la scrittrice Deborah Gambetta (nella foto), tra le voci più interessanti del panorama letterario contemporaneo. L’autrice torinese, che nel 2025 è entrata nella dozzina del Premio Strega, incontra il pubblico in un format originale. Ingresso gratuito con prenotazione consigliata (tel. 0522-849397 oppure 339-7755415). · Per gli eventi legati ai 42 anni di attività del cinema Rosebud di Reggio stasera alle 21 il film ’La messa è finita’ (1985) in omaggio al regista Nanni Moretti, ospite dell’inaugurazione nel 1984. · Oggi dalle 8,30 alle 17 all’aula Artigianelli di palazzo Baroni (ex seminario di viale Timavo) a Reggio, un convegno su ’Accanto, non invisibili. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La scrittrice. Deborah Gambetta incontra i lettori a Casalgrande

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