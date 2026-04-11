Una scrittrice ha incontrato i lettori a Benevento per presentare il suo nuovo libro intitolato

Tempo di lettura: 2 minuti C’è un tempo, durante la giornata, in cui tutto rallenta, le case si fanno silenziose e le parole trovano finalmente il coraggio di emergere. È il tempo della notte, dello spazio intimo in cui i pensieri prendono forma e le emozioni si fanno più nitide. È da qui che prende vita ‘ Cose che ti dico mentre dormi ‘, il nuovo libro di Enrica Tesio, pubblicato da Bompiani. Quanto puoi amare (o anche detestare) una persona che dorme? Da questo interrogativo si sviluppa una narrazione intensa e delicata, costruita come un dialogo notturno rivolto alle persone più importanti della vita della protagonista: la madre che non c’è più, il padre, i figli, il grande amore, gli affetti lontani. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - ‘Cose che ti dico mentre dormi’, la scrittrice Tesio incontra i lettori a Benevento

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Vediamo come vanno le cose in Iran Libano Ucraina Groenlandia ( !!!! ) Venezuela e Cuba Attendiamo ( che vengano rase al suolo ) Salvini chiede solo un po' di tempo per il Nobel della pace a Trump come sempre lui ne trova in abbondanza ( ) tra un c - facebook.com facebook

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