Napoli Marzo Donna | la scrittrice Rosanna Evangelista incontra i lettori 

Domani, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 16, si svolgerà a Napoli l’evento “Lettura di spazi sconosciuti”, inserito nella rassegna “Marzo Donna” promossa dall’Assessorato alle Pari Opportunità del Comune. Durante l’iniziativa, la scrittrice Rosanna Evangelista incontrerà i lettori, in un appuntamento che si terrà presso una sede ancora da definire.

Nell’ambito di “Marzo Donna”, la rassegna promossa dall’ Assessorato alle Pari Opportunità del Comune di Napoli, domani, lunedì 30 marzo 2026, alle ore 16, si terrà l’iniziativa “Lettura di spazi sconosciuti”. L’incontro si svolgerà presso la Sala Pignatiello di Palazzo San Giacomo e vedrà protagonista la scrittrice Rosanna Evangelista, che presenterà e leggerà estratti del suo libro “Chicchi di More”, offrendo ai partecipanti un viaggio letterario tra emozioni, memorie e riflessioni sul ruolo della donna nella società contemporanea. L’iniziativa rappresenta un momento di cultura e riflessione, in linea con gli obiettivi di “Marzo Donna”, finalizzati a valorizzare la voce femminile attraverso incontri, letture e dibattiti. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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