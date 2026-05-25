La scommessa vinta di Gasperini | Malen trascina la Roma in Champions League a suon di record

Notizia in breve

Malen ha segnato una doppietta decisiva che ha portato la squadra alla qualificazione in Champions League, stabilendo nuovi record personali e di squadra. La vittoria è arrivata grazie anche a una prestazione collettiva che ha sfruttato le occasioni create, permettendo di ottenere i punti necessari per la qualificazione. La squadra ha concluso il campionato con questa vittoria, assicurandosi il piazzamento tra le prime quattro. La partita si è conclusa con il risultato che ha confermato la qualificazione diretta alla massima competizione europea.