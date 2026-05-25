La scommessa vinta di Gasperini | Malen trascina la Roma in Champions League a suon di record
Malen ha segnato una doppietta decisiva che ha portato la squadra alla qualificazione in Champions League, stabilendo nuovi record personali e di squadra. La vittoria è arrivata grazie anche a una prestazione collettiva che ha sfruttato le occasioni create, permettendo di ottenere i punti necessari per la qualificazione. La squadra ha concluso il campionato con questa vittoria, assicurandosi il piazzamento tra le prime quattro. La partita si è conclusa con il risultato che ha confermato la qualificazione diretta alla massima competizione europea.
Testata Giornalistica Aut. Trib. Roma n° 19818 del 06122018Direttore Responsabile: Emanuele De Scisciolo L'attaccante olandese sigla quattordici reti in campionato e certifica il terzo posto dei giallorossi: l'intesa con Dybala e il contratto fino al 2030 ne fanno il pilastro del futuro. La Roma ha conquistato la qualificazione matematica alla prossima Champions League sul campo del Verona al termine dell’ultima giornata di campionato, trascinata dall’impatto devastante di Donyell Malen, l’attaccante fortemente voluto dal tecnico Gian Piero Gasperini durante la sessione invernale di mercato. Come sottolineato in un approfondimento... 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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