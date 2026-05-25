La Scandone Avellino ha vinto gara 1 della semifinale playoff, superando l’avversario in una partita combattuta. La squadra ha mostrato resistenza e determinazione, portando a casa il risultato dopo aver sofferto nel corso dell’incontro. La vittoria consente di aprire la serie con un risultato positivo, mantenendo vive le speranze di avanzare nella competizione. La gara si è conclusa con un margine che ha premiato gli sforzi dei biancoverdi.

Tempo di lettura: 4 minuti La Scandone Avellino si prende gara 1 della semifinale playoff e lo fa nel modo più significativo possibile: vincendo in trasferta, in un ambiente caldissimo, contro una Virtus Matera capace di confermare tutte le qualità che le avevano permesso di chiudere il campionato in vetta al proprio girone. Il punteggio di 69-66 maturato al Pala Sassi rappresenta molto più di un semplice successo esterno. È una vittoria che racconta la crescita di una squadra diventata matura, consapevole dei propri mezzi e capace di resistere anche quando la partita sembrava poter scivolare definitivamente dalle mani. In una semifinale dal peso specifico enorme, Avellino ha mostrato soprattutto tenuta mentale. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - La Scandone soffre, resiste e vince: gara 1 è biancoverde

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