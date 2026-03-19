Atletica leggera - Strada Parco Alpi Apuane vince ad Aosta La staffetta biancoverde domina

Il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde ha vinto la Staffetta Val d’Aosta ad Aosta. La squadra composta da Leon Martinet, Jean Pierre Vallet e Loic Proment ha dominato la gara, ottenendo la vittoria assoluta. La competizione si è svolta sulla strada nel Parco Alpi Apuane. La staffetta biancoverde si è imposta con un’ottima prestazione.

Bella prestazione per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che, ad Aosta, si è imposto alla grande nella " Staffetta Val d’Aosta ", con la vittoria assoluta per il trio composto da Leon Martinet, Jean Pierre Vallet e Loic Proment. Poi ancora podi. Come a Firenze, al " Trofeo Le Panche Castelquarto ", con il secondo posto per Flavia Cristianini e buona prova per Paolo Cogilli; a Quarrata (Pistoia), alla " Camminata della legalità ", terzo posto per Chiara Giangrandi; e a Spilamberto (Modena), alla " 10mila dell’aceto balsamico ", terzo posto per Zivago Anchesi. A Castelvecchio Pascoli al " Biathlon del Pascoli ", vittoria assoluta per il duo... 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Atletica leggera - Strada. Parco Alpi Apuane vince ad Aosta. La staffetta biancoverde domina Articoli correlati Atletica leggera. Parco Alpi Apuane: Cappelli trionfa alla SpeziaBuoni risultati in alcune gare nel periodo natalizio da parte degli atleti biancoverdi del Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde del presidente Graziano... Atletica leggera - "Mugello Marathon". Doppietta per il Parco Alpi ApuaneA Borgo San Lorenzo, in provincia di Firenze, doppietta per il Gp Parco Alpi Apuane alla "Mugello Marathon", con la vittoria assoluta di Jilali... Una selezione di notizie su Parco Alpi Apuane Temi più discussi: Yon 9° a Reggio Emilia; Atletica leggera - Strada. Parco Apuane: Gesi trionfa a Ramini; Atletica leggera - Strada Parco Apuane | Gesi trionfa a Ramini. Atletica leggera - Strada. Parco Alpi Apuane vince ad Aosta. La staffetta biancoverde dominaBella prestazione per il Gp Parco Alpi Apuane Team Ecoverde che, ad Aosta, si è imposto alla grande nella Staffetta Val d’Aosta , con la vittoria assoluta per il trio composto da Leon Martinet, ... lanazione.it GP Parco Alpi Apuane si laurea campione toscano su stradaDoppio storico podio per il G.P. Parco Alpi Apuane alla 3a Custom Teak, gara su strada di 10 km svoltasi a Fornacette di Pisa e valida come prova del campionato masters regionale nonchè inserita nel c ... noitv.it Custom Teak, doppio podio per il Gp Parco Alpi Apuane - facebook.com facebook