Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’ Capitan Pannini vince la prima edizione

È stata annunciata ieri la prima edizione del premio ‘Biancoverde è il mio cuore’, promosso dal Basket Club ‘La Verbena’ in collaborazione con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’, il Settorino, la pagina Facebook ‘Il Biancoverde’, gli Ossi Duri e con la partecipazione della Mens Sana Basketball. La cerimonia si è svolta in una sede dedicata e ha visto come vincitore il capitano Pannini.

Presentata ieri la prima edizione del premio ‘ Biancoverde è il mio cuore ’, istituito dal Basket Club ‘La Verbena’ con l’associazione ‘Io Tifo Mens Sana’, il Settorino, la pagina Fb ‘Il Biancoverde’, gli Ossi Duri e con la partecipazione della Mens Sana Basketball. Vincitore della prima edizione il capitano biancoverde Edoardo Pannini. E’ stato un voto unanime quello della tifoseria al simbolo della Note di Siena, che durante la stagione si è distinto per l’attaccamento alla maglia, serietà, lealtà e correttezza dentro e fuori dal parquet. Pannini, unico del roster reduce dalla ripartenza dalla Promozione nel campionato 201920, riceverà il premio domenica al PalaEstra nel prepartita di Mens Sana-Costone.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’. Capitan Pannini vince la prima edizione Notizie correlate La classifica dei migliori look di Sanremo 2026: chi vince il primo premio della 76esima edizioneSanremo 2026 si è ormai concluso, è tempo di tirare le somme e stilare la nostra classifica con i migliori look di questa edizione, per assegnare il... Il cuore biancoverde batte anche in RomagnaSulle rive dell'Adriatico, a due passi dal mare e dall'Isola dei Platani, pulsa un pezzo d'Irpinia. Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Capitan Pannini vince Biancoverde è il mio cuore; Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’. Capitan Pannini vince la prima edizione. Premio ‘Biancoverde è il mio cuore’. Capitan Pannini vince la prima edizionePresentata ieri la prima edizione del premio ‘Biancoverde è il mio cuore’, istituito dal Basket Club ‘La Verbena’ con ... sport.quotidiano.net Capitan Pannini vince Biancoverde è il mio cuoreSIENA. Edoardo Pannini è il vincitore della prima edizione del premio Biancoverde è il Mio Cuore, istituito dagli Amici del Basket Club La Verbena in ... ilcittadinoonline.it La prima volta non si scorda mai, e capitan Pannini, insieme a tutta la squadra, ha regalato alla piccola Chiara la sua prima vittoria dal vivo! Una settimana di vita e già a tifare Mens Sana Bravissimi babbo Andrea e mamma Sara: alla piccola Chiara state g - facebook.com facebook