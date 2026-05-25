Una conferenza ha comunicato che la sanità lombarda si sta preparando a superare i Giochi Milano-Cortina 2026, definendo il nuovo modello come centrato sul paziente. Si è parlato di come l’evento internazionale stia influenzando le strategie sanitarie regionali, con interventi che puntano a migliorare l’assistenza e l’organizzazione dei servizi. La discussione si è concentrata sulle iniziative in corso per adattare le strutture e le risorse alle nuove esigenze.

Roma, 25 mag. (Adnkronos Salute) - Milano-Cortina 2026 non rappresenta soltanto una straordinaria vetrina sportiva internazionale, ma anche un banco di prova concreto per il sistema sanitario lombardo. E' da questa consapevolezza che nasce 'Oltre il traguardo: la Lombardia che cura', evento promosso da BeOne Medicines e ospitato nella Sala Ghilardotti di Palazzo Pirelli, dedicato a riflettere sull'eredità organizzativa, clinica e territoriale lasciata dai Giochi olimpici e paralimpici invernali. Al centro del confronto il modello lombardo di sanità in rete: una rete fatta di integrazione tra ospedali e territorio, collaborazione tra pubblico e privato, coordinamento tra emergenza-urgenza, presidi di comunità, innovazione digitale e percorsi di presa in carico del paziente. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - La sanità lombarda guarda oltre i Giochi Milano-Cortina: "Modello centrato sul paziente"

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La sanità di Livigno cambia volto

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