Sanità lombarda l' allarme sul buco da 1,6 miliardi | la verità di Bertolaso sui conti Opposizioni non soddisfatte

L'assessore regionale al Welfare ha dichiarato che i conti della sanità lombarda sono sotto controllo, cercando di placare le tensioni sul presunto “buco” da 1,6 miliardi di euro. La questione ha suscitato polemiche tra le opposizioni, che non si sono dette soddisfatte delle spiegazioni fornite. Nella discussione in consiglio regionale si è parlato di numeri e di gestione finanziaria del sistema sanitario.

"Bilanci in ordine, ma ci sono punti critici": l'assessore risponde ai dubbi sul maxi-deficit e avverte sui costi del personale Pnrr. Ma le opposizioni attaccano: "Poco trasparente" I conti del sistema sanitario lombardo sono “sotto controllo”. Lo ha detto Guido Bertolaso, assessore regionale al Welfare, in un intervento in consiglio regionale per cercare di disinnescare il caso politico esploso intorno ai conti della sanità lombarda, con indiscrezioni su un possibile “buco” di 1,6 miliardi di euro tra quanto la Regione stima di ricevere dal Fondo sanitario nazionale e quanto il governo potrebbe riconoscerle. “La Lombardia - ha detto Bertolaso - è tra le pochissime Regioni che mantengono il bilancio sanitario in equilibrio, proprio grazie a un'attenta programmazione e a un presidio continuo della gestione economico-finanziaria”. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

