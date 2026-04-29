Il paziente al centro | verso un nuovo modello di sanità

Nel panorama sanitario attuale si evidenzia una discrepanza tra le possibilità offerte dalla medicina moderna e l’esperienza quotidiana dei pazienti. Spesso, infatti, ci sono differenze tra le cure erogate e la percezione di chi riceve le prestazioni. Questa distanza, che a volte passa inosservata, riguarda diversi aspetti dell’assistenza sanitaria, creando un divario tra le procedure mediche e le reali esigenze di chi si affida alle strutture sanitarie.

di Gerardo Casucci* C’è una distanza, spesso silenziosa, tra ciò che la medicina oggi è in grado di fare e ciò che il paziente realmente vive. Negli ultimi decenni il sistema sanitario ha compiuto progressi straordinari in termini di innovazione, capacità diagnostica e sviluppo terapeutico. Questa crescita, tuttavia, non sempre si è tradotta in un analogo rafforzamento del rapporto tra cura e persona. Nella visione della Sanità Privata di Confindustria Benevento, il punto di partenza resta la persona, non esclusivamente il paziente. L’individuo non è soltanto portatore di una patologia, ma espressione di una storia, di relazioni e di condizioni di vita che incidono profondamente sullo stato di salute.🔗 Leggi su Ildenaro.it Umanizzazione delle cure: il nuovo modello per un sistema sanitario di prossimità Notizie correlate Il paziente al centro, verso un nuovo modello di sanità: l’opinione di Gerardo CasucciTempo di lettura: 4 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Gerardo Casucci – Vicepresidente di Confindustria Benevento con delega... OpenAI arriva con un nuovo modello di intelligenza artificiale: al centro la cybersicurezzaIl mercato dell’intelligenza artificiale è estremamente competitivo e, di pari passo, cresce la centralità della sicurezza informatica applicata a... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: L’estetica oncologica e la qualità della vita del paziente al centro del forum della Cna; Al Gemelli nascerà il Centro Cuore, paziente al centro e cure hi tech per la cardiologia del futuro; Malattia di Parkinson: oltre 300 visite all’anno nel Centro di Gallarate; Tumore ovarico, superare i tabù per scegliere con consapevolezza. Acto: Le donne al centro della cura. Al Gemelli nascerà il Centro Cuore, paziente al centro e cure hi tech per la cardiologia del futuroUna superficie complessiva di 27.000 metri quadrati, 100 posti letto per la degenza ordinaria, 28 posti di terapia intensiva, 16 postazioni di day hospital, nove sale operatorie attrezzate con tecnolo ... ansa.it ArtemisiaLab: la medicina che rimette il paziente al centroIn un’epoca in cui la sanità rischia sempre più spesso di essere percepita come un sistema complesso e distante, ArtemisiaLab si ... iltempo.it Per la prima volta a Palermo, presso l’unità operativa complessa di Ematologia del Policlinico Paolo Giaccone, diretta dal Professore Sergio Siragusa, è stata somministrata una terapia genica in un paziente di 39 anni affetto da emofilia A grave. A livello globa - facebook.com facebook Anche la comunicazione medico-paziente è essenziale per contrastare il #tabagismo. Astenersi dal fumo è il primo passo per una vita più sana: aderisci anche tu a #5eurocontroilfumo. Link: firmereferendum.giustizia.it/referendum/ope… @AIRC_it @Fondaz_ x.com