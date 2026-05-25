La principessa Anna ha iniziato la suo visita ufficiale tra Creta e Atene indossando un abito bianco e azzurro, i colori della bandiera greca.

L a principessa Anna ha dato il via alla sua visita ufficiale tra Creta e Atene sfoggiando un look raffinato nei toni simbolo della Grecia: bianco e azzurro, gli stessi colori della bandiera ellenica. La principessa reale, 74 anni, è arrivata nel Paese insieme al marito Tim Laurence per commemorare l’85° anniversario della Battaglia di Creta durante la Seconda guerra mondiale. Gli interni (sempre più commoner) dei Royal. guarda le foto Il look royal tra eleganza e tradizione. Per l’incontro con il presidente greco Konstantinos Tasoulas presso la Presidential Mansion di Atene, Anna ha scelto un abito A-line azzurro abbinato a una giacca corta bianca e guanti coordinati. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - La royal britannica sceglie un outfit bianco e azzurro per la visita ufficiale tra Creta e Atene

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