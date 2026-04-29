La tv britannica sceglie la provincia di Latina | Richard E Grant gira un documentario

Tra il 13 e il 14 aprile, una serie documentaria in quattro episodi girata dalla televisione britannica Channel 4 ha coinvolto diverse località della provincia di Latina, tra cui Sabaudia, San Felice Circeo e Priverno, con la partecipazione del noto attore Richard E. Grant. Le riprese sono state effettuate in queste aree durante quei giorni, segnando una scelta della produzione per questa zona del Lazio.

La tv inglese sceglie la provincia di Latina. Ci sono state nei giorni scorsi, tra il 13 e il 14 aprile, tra Sabaudia, San Felice Circeo e Priverno - Fossanova, le riprese di una serie documentaria in quattro episodi per l’emittente televisiva britannica Channel 4 presentata dal noto attore.🔗 Leggi su Latinatoday.it Notizie correlate Britannica sceglie di morire in clinica svizzera dopo la perdita del figlioUna donna britannica fisicamente sana ha scelto di recarsi in Svizzera per compiere il suicidio assistito questa settimana, non potendo più... Donna britannica sceglie il suicidio assistito in Svizzera dopo la perdita del figlioABBONATI A DAYITALIANEWS Una decisione maturata nel dolore Una donna del Regno Unito ha deciso di recarsi in Svizzera per ricorrere al suicidio...