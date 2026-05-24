Udinese battuta Conte lascia il Napoli al 2° posto con Scudetto Supercoppa e i milioni della Champions

Notizia in breve

L'Udinese è stata sconfitta 1-0 nell'ultima partita al Maradona, con un assist di De Bruyne e un gol di Hojlund. L'allenatore del Napoli ha lasciato la squadra tra gli applausi dei tifosi, consolidando il secondo posto in classifica. Con questa vittoria, il Napoli mantiene la posizione alle spalle del primo in classifica, che ha già conquistato lo scudetto, la Supercoppa e i premi della Champions League.