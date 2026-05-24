Udinese battuta Conte lascia il Napoli al 2° posto con Scudetto Supercoppa e i milioni della Champions
L'Udinese è stata sconfitta 1-0 nell'ultima partita al Maradona, con un assist di De Bruyne e un gol di Hojlund. L'allenatore del Napoli ha lasciato la squadra tra gli applausi dei tifosi, consolidando il secondo posto in classifica. Con questa vittoria, il Napoli mantiene la posizione alle spalle del primo in classifica, che ha già conquistato lo scudetto, la Supercoppa e i premi della Champions League.
L'addio dell'allenatore tra gli applausi dei tifosi. L'assist chirurgico di De Bruyne e il gol di Hojlund piegano i friulani nell'ultima al Maradona (1-0). Nota stonata: gli infortuni di Alisson Santos e Lobotka. 🔗 Leggi su Fanpage.it
ERRORE CLAMOROSO DI HOJLUND CONTE INFURIATO E NAPOLI KO A UDINE!
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Antonio #Conte ha deciso di lasciare il Napoli. Quella con l'Udinese sarà la sua ultima partita sulla panchina dei partenopei. Ringraziamo il Mister per il suo grande impegno e per la vittoria del quarto Scudetto e della Supercoppa Italiana. facebook
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