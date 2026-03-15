Il 15 marzo 2026, nel match di Champions tra Como e Roma, Fabregas ha segnato il gol decisivo, portando la squadra di casa alla vittoria per 2-1. La partita si è svolta allo Stadio Sinigaglia, dove la Roma di Gian Piero Gasperini è uscita sconfitta. Con questa vittoria, il Como si è attestato al quarto posto in classifica.

La domenica del 15 marzo 2026 segna un punto di arresto doloroso per le ambizioni europee della Roma di Gian Piero Gasperini, che esce sconfitta dallo Stadio Sinigaglia di Como con un punteggio di 2-1. In una giornata caratterizzata da un cielo nuvoloso e da un’atmosfera tesa per via della posta in palio, lo scontro diretto per il quarto posto ha premiato l’audacia tattica di Cesc Fabregas. La partita era iniziata sotto i migliori auspici per i giallorossi, capaci di sbloccare il risultato dopo appena sette minuti grazie a un rigore trasformato da Malen, ma la gestione della ripresa e alcuni episodi disciplinari hanno completamente ribaltato l’inerzia della sfida. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Como-Roma, Fabregas vince la sfida Champions con Gasperini e vola al 4° posto

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