La Roma non è più la banda del sesto posto | la frecciata di Pellegrini dopo il ritorno in Champions

La Roma ha concluso il campionato al terzo posto, tornando in Champions League dopo aver superato le difficoltà iniziali. Dopo una sconfitta pesante contro l’Inter, la squadra ha rimontato in classifica, smentendo l’etichetta di “banda del sesto posto” attribuita in passato. Il capitano ha commentato con una frecciatina, sottolineando il cambio di rotta e la crescita della squadra. La qualificazione europea è stata ufficializzata con la chiusura del campionato.

Dalla crisi dopo la batosta con l’Inter alla rimonta decisiva: la Roma chiude al terzo posto e torna tra le grandi d’Europa. Decisivo il lavoro di Gian Piero Gasperini, capace di dare identità, carattere e ambizione a una squadra rinata nel momento più difficile. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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la banda #Gasp ! solo lui e i suoi ragazzi credevano all’impossibile … adesso calma e concentrazione bisogna finire il lavoro #Mancini non abbiamo più parole ! sempre forza Roma #RomaLazio x.com

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