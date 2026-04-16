Roma la banda del Trullo Daniele Medori si difende dal carcere | Non ho tentato di uccidere nessuno

Daniele Medori, coinvolto nell'inchiesta sulla banda del Trullo, si è difeso dal carcere affermando di non aver tentato di uccidere nessuno. L’indagine ha portato all’arresto di diverse persone, tra cui un boss della Banda della Magliana vicino ai Senese e uno considerato uno dei mandanti dell’omicidio di Cristiano Molè. Medori è accusato di traffico di stupefacenti e tentato omicidio.

Daniele Medori è accusato di traffico di stupefacenti e tentato omicidio all'interno dell'inchiesta sulla banda del Trullo che ha portato anche all'arresto il boss della Banda della Magliana vicino ai Senese e di uno dei mandanti dell’omicidio di Cristiano Molè.🔗 Leggi su Fanpage.it

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