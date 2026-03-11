Tudor rifiuta di rispondere dopo la sconfitta del Tottenham | Meriti il posto? No comment
Dopo la sconfitta del Tottenham contro l'Atletico Madrid per 5-2, l’allenatore Igor Tudor ha rifiutato di rispondere alle domande dei giornalisti, chiedendo semplicemente
Dopo Atletico Madrid-Tottenham 5-2, Igor Tudor è sempre più vicino all'esonero. Fatale la scelta di preferire Kinsky a Vicario tra i pali: "Prima della partita era la cosa giusta". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Mourinho dopo la partita del Benfica: “Grande vittoria”, “Avete pareggiato”, “No, abbiamo vinto”Il Benfica pareggia a Braga, ma José Mourinho insiste nell'intervista del dopo partita di aver vinto.
La domanda surreale all’allenatore del Pafos: “Stai seguendo la saga di Beckham?”, “Non rispondere”La conferenza stampa di Albert Celades dopo Chelsea-Pafos di Champions League ha vissuto un momento davvero surreale, quando al tecnico della squadra...