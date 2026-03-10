Di Canio spiega | Ecco perché la Juventus è avvantaggiata nella cosa alla Champions

In un intervento recente, Di Canio ha spiegato le ragioni per cui la Juventus avrebbe un vantaggio in vista della Champions League. La sua analisi si concentra su aspetti specifici legati alla squadra e alle sue strategie. La dichiarazione è stata resa pubblica attraverso una piattaforma online dedicata al calcio. Nessun altro dettaglio o commento è stato fornito nel comunicato ufficiale.