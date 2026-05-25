La Roma festeggia la Champions ai Premi USSI | Pisilli incoronato con il Premio Arancio spesa parole al miele per Gasperini

Notizia in breve

Durante la cerimonia dei Premi USSI Roma, svoltasi questa mattina al Circolo Canottieri Aniene, è stato consegnato il Premio Arancio a Pisilli, riconoscimento riservato ai giovani talenti. La serata ha visto anche parole di apprezzamento per l’allenatore di una squadra di vertice, definito con toni positivi. La celebrazione ha coinvolto giornalisti e rappresentanti del settore sportivo locale, che hanno premiato le eccellenze della stagione calcistica cittadina.