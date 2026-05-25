La Roma festeggia la Champions ai Premi USSI | Pisilli incoronato con il Premio Arancio spesa parole al miele per Gasperini
Durante la cerimonia dei Premi USSI Roma, svoltasi questa mattina al Circolo Canottieri Aniene, è stato consegnato il Premio Arancio a Pisilli, riconoscimento riservato ai giovani talenti. La serata ha visto anche parole di apprezzamento per l’allenatore di una squadra di vertice, definito con toni positivi. La celebrazione ha coinvolto giornalisti e rappresentanti del settore sportivo locale, che hanno premiato le eccellenze della stagione calcistica cittadina.
Questa mattina, lunedì 25 maggio 2026, la cornice del Circolo Canottieri Aniene ospita la cerimonia di consegna dei Premi USSI Roma, il prestigioso appuntamento con cui la stampa sportiva della Capitale celebra i protagonisti della stagione calcistica cittadina. L’edizione odierna vede l’assegnazione del rinomato Premio Arancio a due dei profili giovani più interessanti del panorama locale: il centrocampista della Roma, Niccolò Pisilli, e l’estremo difensore della Lazio, Motta. L’evento si trasforma così nella prima vera vetrina pubblica per i tesserati giallorossi a poche ore dalla matematica conquista del pass per la prossima edizione della massima competizione continentale. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
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