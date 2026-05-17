Alle 12 si gioca allo stadio la partita tra Roma e Lazio, valida per la 37ª giornata di campionato. L'allenatore dei padroni di casa ha deciso di schierare Pisilli in formazione titolare, mentre il tecnico ospite ha confermato Dia tra i titolari fin dall'inizio. Entrambe le squadre presentano le formazioni ufficiali, con i rispettivi schieramenti definiti e pronti per la partita di questa mattina. La sfida si svolge in un’atmosfera di attesa e tensione tra le due squadre.

Roma e Lazio si affrontano allo Stadio Olimpico per la 37ª giornata di Serie A. Gasperini, alla ricerca della quarta vittoria di fila, punta su Svilar in porta e Mancini, Ndicka, Hermoso in difesa. In mezzo spazio a Cristante e El Aynaoui, con Celik e Wesley sulle fasce. Il riferimento offensivo sarà l'inamovibile Malen, supportato alle spalle da Pisilli e Dybala. Sarri, privato degli infortunati Provedel e Motta, schiera il terzo portiere Furlanetto, protetto da Marusic, Gila, Provstgaard e Nuno Tavares. A centrocampo agiranno Basic, Rovella e Taylor. mentre il tridente sarà composto da Cancellieri, Dia e Noslin. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Roma-Lazio, le formazioni ufficiali: Gasperini sceglie Pisilli, Sarri con Dia dal 1'

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Formazioni ufficiali di Lazio-Napoli

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