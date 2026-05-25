La Roma festeggia il terzo posto e la Champions | colazione a Trigoria e vacanze in attesa del raduno di luglio

La squadra ha concluso la stagione al terzo posto con 73 punti, assicurandosi il ritorno in Champions League dopo sette anni. La squadra ha festeggiato con una colazione a Trigoria e si prepara per le vacanze, in attesa del raduno previsto a luglio. La posizione finale garantisce la qualificazione alla principale competizione europea per la prossima stagione. Nessun altro dettaglio sulle attività successive o sui piani di allenamento è stato comunicato.

La Roma guidata da Gian Piero Gasperini ha ufficialmente concluso la sua stagione conquistando il terzo posto definitivo in classifica con 73 punti, un piazzamento che garantisce ai giallorossi il ritorno in Champions League dopo un’assenza durata ben 7 anni. All’indomani del successo esterno ottenuto sul campo dell’ Hellas Verona, i calciatori e lo staff tecnico si sono ritrovati questa mattina presso il centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria per una colazione di gruppo, un momento di condivisione utile per celebrare il traguardo raggiunto e per congedarsi prima della sosta estiva. L’incontro mattutino è servito anche per tributare il giusto ringraziamento a chi lavora dietro le quinte del club. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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