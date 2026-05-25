La Roma festeggia il ritorno in Champions League | l’ultimo saluto a Trigoria e il discorso di Gasperini

La Roma si è riunita questa mattina al centro sportivo di Trigoria, dopo aver vinto 2-0 contro l’Hellas Verona, risultato che ha confermato la qualificazione alla Champions League, la prima in sette anni. La squadra ha fatto un ultimo saluto al quartier generale, mentre il tecnico ha tenuto un discorso ai giocatori. La vittoria ha portato i tifosi a celebrare il ritorno in una competizione europea importante.

All’indomani della vittoria per 0-2 sul campo dell’ Hellas Verona, che ha sancito l’ufficialità della qualificazione alla prossima edizione della Champions League dopo ben 7 anni di assenza, la Roma si è ritrovata questa mattina al centro sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria. L’intera squadra e lo staff tecnico si sono riuniti per una colazione di gruppo, un momento intimo per celebrare il traguardo europeo appena raggiunto prima del definitivo rompete le righe. Il grande protagonista dell’incontro è stato l’allenatore Gian Piero Gasperini, il quale ha voluto prendere la parola al termine del pasto. Il tecnico ha tenuto un discorso di ringraziamento rivolto a tutto il gruppo squadra per il lavoro svolto durante la stagione e per l’obiettivo centrato sul terreno di gioco del Bentegodi. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma festeggia il ritorno in Champions League

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