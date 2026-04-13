Roma altro che pace | a Trigoria nemmeno un saluto tra Gasperini e Ranieri! Ora intervengono i Friedkin

A Trigoria, negli ultimi giorni, non si sono scambiati nemmeno un saluto tra l’allenatore e il direttore sportivo. La tensione tra i due è evidente, e ora i proprietari della società stanno valutando come intervenire per cercare di riportare la situazione alla normalità. La squadra si prepara comunque alle prossime partite, mentre in ufficio si discute sul futuro e sulle eventuali strategie da adottare.

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