La tregua armata di Trigoria poggia su un equilibrio precario, dove il quinto posto a quota 54 punti — secondo miglior rendimento della Roma nelle ultime otto stagioni — non basta a placare le frizioni tra Gian Piero Gasperini e i vertici societari. Nonostante la vittoria scacciacrisi contro il Lecce e il contestuale rallentamento della Juventus, il clima nel quartier generale giallorosso resta saturo di elettricità. Il faccia a faccia odierno tra il tecnico, il senior advisor Claudio Ranieri e il DS Ricky Massara servirà a ufficializzare l’ordine arrivato dalla proprietà: abbassare i toni e compattarsi per l’assalto finale alla Champions League, rimandando ogni processo definitivo a giugno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, tregua a Trigoria: Gasperini-Ranieri, faccia a faccia per la Champions

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