La Roma ha ottenuto il pass per la prossima Champions League, grazie al lavoro di Gasperini, che ha ricostruito l’identità tecnica della squadra. La squadra ha festeggiato il ritorno nella competizione con un risultato che ha consolidato la sua qualificazione. La ricostruzione del team ha coinvolto tre giocatori chiave, ritratti come i principali protagonisti di questa fase. La qualificazione è stata raggiunta attraverso una serie di partite decisive che hanno permesso alla squadra di superare le avversarie nella classifica finale.

Il percorso che ha permesso alla Roma di strappare il pass per la prossima edizione della UEFA Champions League porta la firma indelebile di Gian Piero Gasperini, capace di ricostruire l’identità tecnica della squadra e di condurla verso l’obiettivo più prestigioso della stagione. Il verdetto del campo, commentato oggi, lunedì 25 maggio 2026, dal giornalista e opinionista Rai Furio Zara durante il suo intervento ai microfoni dell’emittente radiofonica Radio Radio Pomeriggio, premia la programmazione del club capitolino. Secondo l’analisi del cronista, l’allenatore è stato il principale artefice di questa cavalcata calcistica, essendo riuscito a trasmettere una precisa impronta tattica e una solidità mentale fondamentale per superare i momenti più complessi dell’anno. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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La Roma festeggia il ritorno in Champions League

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