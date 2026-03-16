foo fighters per la champions sky nuovo singolo nella copertina del ritorno quarti

La UEFA Champions League ha scelto i Foo Fighters per accompagnare la copertina degli studi dedicati alla competizione. La band statunitense presenta il nuovo singolo Your Favorite Toy, che anticipa il nuovo album in uscita il 24 aprile. La copertina e il brano sono stati annunciati in vista dei quarti di finale. La UEFA ha confermato questa collaborazione musicale.

La UEFA Champions League si apre con un’energia tutta rock La copertina degli studi dedicati alla competizione sarà accompagnata da Your Favorite Toy, il nuovo singolo dei Foo Fighters che anticipa l’album in uscita il 24 aprile.#FooFighters #ChampionsLeague #YourFavoriteToy #RockMusic #UCL #NuovoSingolo #CalcioEuropeo #SkySport #MusicAndFootball #RockBandIl brano offre il primo assaggio del nuovo progetto discografico della band, registrato. su Digital-News.it La UEFA Champions League si apre con un’energia tutta rock La copertina degli studi dedicati alla competizione sarà accompagnata da Your Favorite Toy, il nuovo singolo dei Foo Fighters che anticipa l’album in uscita il 24 aprile. 🔗 Leggi su Digital-news.it

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