La Roma di Gasperini ha conquistato la qualificazione in Champions League, chiudendo la stagione con una vittoria decisiva. La qualificazione permette di rilanciare il progetto dei proprietari e di pianificare il mercato per rafforzare la rosa. La squadra ha concluso il campionato con un risultato positivo, assicurandosi un posto tra le migliori d'Europa. La vittoria finale ha segnato il ritorno in Champions e ha aperto nuove possibilità per la prossima stagione.

Roma, si chiude nel migliore dei modi la stagione della squadra di Gasperini! La Champions League, la stagione e le prospettive di una rosa da completare. La Roma ritrova la Champions League al termine di una stagione chiusa con un terzo posto dal peso enorme, arrivato grazie a un finale di campionato di altissimo livello. La svolta è maturata soprattutto nella parte conclusiva dell’annata, quando il gruppo giallorosso ha trovato continuità, identità e una consapevolezza nuova. Ultime Notizie Serie A: tutte le novità del giorno sul massimo campionato italiano Il grande protagonista della cavalcata è stato Gian Piero Gasperini, capace di incidere in profondità nonostante un percorso tutt’altro che lineare. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - La Roma del Gasp centra l’impresa e il ritorno in Champions accende il progetto Friedkin

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