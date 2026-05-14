Friedkin a Trigoria | incontro con Gasp per pianificare il futuro della Roma

Il presidente della squadra è stato a Trigoria per un incontro con il tecnico. Durante l'incontro si è parlato del futuro della rosa e delle strategie per la prossima stagione. È stata discussa anche la questione relativa ai dirigenti, con la possibilità di cambiare il direttore sportivo e di trovare un sostituto tra Manna o D’Amico. Nelle prossime settimane sono previsti i rinnovi contrattuali di alcuni giocatori chiave, tra cui Pellegrini, Dybala, Celik e Hermoso.

Finalmente, verrebbe da dire. E molto probabilmente l’avrà pensato anche Gian Piero Gasperini, che aspettava con ansia questo momento da giorni, se non da settimane. Sta di fatto che da ieri a Trigoria c’è Ryan Friedkin, vicepresidente della Roma, ed è una figura chiave. Perché nell’attuale vuoto dirigenziale, la presenza della proprietà è decisiva. Perché sul tavolo ci sono almeno 5 macrotemi fondamentali, di cui Friedkin ha iniziato a trattare con Gasperini già ieri, con la certezza di approfondire la questione in questi giorni di permanenza. Al primo punto, ovviamente, la scelta del nuovo direttore sportivo, visto che Frederic Massara è a tutti gli effetti in uscita ed è anche possibile che il commiato arrivi proprio in questi giorni, se non addirittura nelle prossime ore. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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