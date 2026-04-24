A Roma, il 21 aprile, si è celebrato il 2779° anniversario della città, un giorno che mette in risalto la sua lunga storia. Recentemente, si è assistito a cambiamenti nel mondo del calcio locale, con l'addio a Ranieri e l'arrivo di Gasperini come nuovo allenatore. La squadra ha ottenuto una vittoria importante, mentre i Friedkin, proprietari del club, sono stati al centro di discussioni e decisioni che hanno coinvolto anche i tifosi.

A Roma, che il 21 aprile ha festeggiato i suoi 2779 anni di storia, esiste solo una cosa eterna: lei stessa. Il resto non è noia, come avrebbe detto Franco Califano, ma polvere, trascinata dagli eventi. La parola fine del rapporto dell’ AS Roma con Claudio Ranieri, in un secco comunicato di 89 parole, è l’ennesima dimostrazione di quanto sia effimera la gloria nella Città Eterna. L’uomo che un anno fa risollevò la squadra scivolata ai margini della zona retrocessione grazie alla scellerata scelta di affidarne la guida a Ivan Juric, fino a sfiorare la qualificazione in Champions, è stato “dimissionato” da Dan e Ryan Friedkin due settimane dopo la famosa intervista rilasciata dal senior advisor prima del match contro il Pisa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Addio Ranieri, Gasp è il nuovo re: la gloria effimera di Roma e il rodeo dei Friedkin | Il commento

TERREMOTO ROMA: RANIERI vicino all’ADDIO… sono STUFO di tutto QUESTO!

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