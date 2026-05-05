Gian Piero Gasperini ha dichiarato che la Roma deve evitare errori se vuole qualificarsi per la Champions League. Ha espresso fiducia nelle possibilità della squadra di raggiungere le prime quattro posizioni in campionato, ma ha insistito sulla necessità di mantenere alta l’attenzione durante le prossime partite. La squadra si prepara a confrontarsi con le avversarie più vicine in classifica, con l’obiettivo di migliorare il proprio rendimento.

Breaking: Gian Piero Gasperini è fiducioso che la Roma possa assicurarsi un posto tra le prime quattro in Serie A, ma ha avvertito i suoi giocatori che “non possono permettersi errori”. La Roma ha scavalcato il Como al quinto posto in classifica con la vittoria per 4-0 sulla Fiorentina di lunedì e ora è a solo un punto dalla Juventus, quarta in classifica, con tre partite da giocare. Gianluca Mancini, Wesley, Mario Hermoso e Niccolò Pisilli hanno segnato mentre la Roma ha giocato una prestazione dominante allo Stadio Olimpico, segnando tre gol nel primo tempo. È la prima vittoria della Roma con almeno quattro gol dal febbraio 2025, quando vinse 4-0 in casa sul Monza.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - La Roma “non può permettersi errori” se vuole la Champions League, avverte Gasperini

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