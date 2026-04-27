Extravagario | un viaggio tra mistero scienza e suggestione alla rocca di Riolo Terme

Sabato 2 maggio alle 21.30, presso la Rocca di Riolo Terme, si terrà lo spettacolo Extravagario. L’evento propone un viaggio tra storie, esperimenti e fenomeni insoliti che la storia ha dimenticato, ma che continuano ad affascinare. La serata si presenta come un’esperienza che unisce mistero, scienza e suggestione, offrendo al pubblico un modo diverso di scoprire aspetti poco conosciuti del passato.

Sabato 2 maggio alle ore 21.30, alla Rocca di Riolo Terme, va in scena Extravagario, uno spettacolo fuori dal tempo: un contenitore di storie, esperimenti e fenomeni insoliti che la storia ha accantonato, ma che continuano a esercitare un fascino irresistibile. Non solo spiritismo, ma un vero e.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Notizie correlate Un castello, mille storie: gli appuntamenti di marzo alla Rocca di Riolo TermeScherzi a Parte, le pagelle: il santino a Samira (5), Bisciglia scapoccia in psichiatria (8), Ermal Meta litiga in pugliese (9) Marzo porta alla... Torna Riolo Storica: “I Cavalieri della Rocca”. Un viaggio immersivo nel cuore del MedioevoDomenica 26 aprile, con partenze alle ore 15, 16, 17 e 18, la Rocca di Riolo si trasforma in un affascinante palcoscenico storico con l’evento “Riolo... Contenuti di approfondimento Terme di Riolo: aperture speciali serali con degustazioni per i ponti del 25 aprile e 1° maggioÈ partita bene la nuova stagione delle Terme di Riolo, inaugurata il 7 aprile con l’avvio ufficiale dei cicli di cura. I primi dati - scrivono dalla ... ravennanotizie.it La medicina incontra la storia con il Gran Galà dei medici alle Terme di RioloLa serata si è confermata essere non solo un momento di networking professionale, ma un vero viaggio nel tempo ... ravennatoday.it