La rinascita della Fattoria Sociale | Noi dalla prima pietra a oggi Un luogo per dare opportunità
Una fattoria sociale è stata inaugurata ieri a Malborghetto durante un evento organizzato dalla Fondazione Dalla Terra alla Luna. La cerimonia si è svolta nella sede di via dei Calzolai, segnando il completamento di un progetto che mira a offrire opportunità di autonomia a persone in difficoltà. La struttura rappresenta la realizzazione di un percorso iniziato con la posa della prima pietra, e ora diventa un punto di riferimento per il supporto sociale e l'inclusione.
Fondare l’autonomia. Dalla posa della prima pietra alla fattoria sociale che nasce. Ieri appuntamento a cura della Fondazione Dalla Terra alla Luna, nella sede di via dei Calzolai, a Malborghetto. Il programma è iniziato con la presentazione del percorso fotografico ‘Dalla prima pietra a oggi’, poi visite guidate alla nuova struttura e presentazione della ‘lista di solidarietà’ per gli arredi. A concludere il ‘media point’. La Fattoria Sociale è un luogo pensato per offrire alle persone autistiche opportunità di autonomia, lavoro e vita quotidiana, in un ambiente accogliente. Il primo atto è stata la demolizione della vecchia casa rurale, subito dopo il lockdown, alla posa della prima pietra, dalle fondamenta alle travi portanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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