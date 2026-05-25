Una fattoria sociale è stata inaugurata ieri a Malborghetto durante un evento organizzato dalla Fondazione Dalla Terra alla Luna. La cerimonia si è svolta nella sede di via dei Calzolai, segnando il completamento di un progetto che mira a offrire opportunità di autonomia a persone in difficoltà. La struttura rappresenta la realizzazione di un percorso iniziato con la posa della prima pietra, e ora diventa un punto di riferimento per il supporto sociale e l'inclusione.

Fondare l’autonomia. Dalla posa della prima pietra alla fattoria sociale che nasce. Ieri appuntamento a cura della Fondazione Dalla Terra alla Luna, nella sede di via dei Calzolai, a Malborghetto. Il programma è iniziato con la presentazione del percorso fotografico ‘Dalla prima pietra a oggi’, poi visite guidate alla nuova struttura e presentazione della ‘lista di solidarietà’ per gli arredi. A concludere il ‘media point’. La Fattoria Sociale è un luogo pensato per offrire alle persone autistiche opportunità di autonomia, lavoro e vita quotidiana, in un ambiente accogliente. Il primo atto è stata la demolizione della vecchia casa rurale, subito dopo il lockdown, alla posa della prima pietra, dalle fondamenta alle travi portanti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La rinascita della Fattoria Sociale: "Noi, dalla prima pietra a oggi. Un luogo per dare opportunità"

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