Dalla cella al riscatto sociale | i detenuti casertani protagonisti della rinascita ambientale

I detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere hanno partecipato a un progetto che combina tutela ambientale e reinserimento sociale, creando un collegamento diretto tra la vita in carcere e il processo di riscatto. L’iniziativa coinvolge i detenuti in attività legate alla sostenibilità ambientale, offrendo loro un’opportunità di reintegrazione e di partecipazione a progetti di valore sociale e ambientale.

Dal carcere alla comunità, l’esperienza raccontata da Avvenire dimostra come il reinserimento passi anche dal rispetto dell’ambiente e dalla responsabilità civile Un ponte concreto tra il “dentro” e il “fuori”, tra errore e riscatto. È quello costruito dai detenuti del carcere di Santa Maria Capua Vetere, protagonisti di un’iniziativa che unisce tutela ambientale e reinserimento sociale. A raccontarlo è il quotidiano Avvenire, che ha acceso i riflettori su una giornata simbolica ma dal forte impatto umano e civile. Al centro della narrazione c’è la figura di Pierdonato Zito, 67 anni, detenuto in regime di semilibertà, diventato nel tempo sociologo e punto di riferimento per molti compagni. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Dalla cella al riscatto sociale: i detenuti casertani protagonisti della rinascita ambientale Articoli correlati “Seconda Chance”: Don Rosario Petrone e il riscatto sociale degli ex detenutiSi è svolto il 31 gennaio scorso, presso la Fondazione Banco di Napoli, l’evento “Seconda Chance: Speranza concreta o chimera?”, promosso dal Rotary... Cantiere comunità: ad Agrigento il riscatto sociale dei detenuti diventa una sfida collettivaIl progetto "Ri-Uscire" approda ad Agrigento proponendo un modello operativo che smette di considerare il reinserimento dei detenuti come un processo... Approfondimenti e contenuti su Dalla cella al riscatto sociale i... Argomenti discussi: Dalla cella al riscatto sociale: i detenuti casertani protagonisti della rinascita ambientale; 2,30 × 4,30 – Libertà condizionata, inaugurata la mostra realizzata dai detenuti per ridisegnare il perimetro di una vita.