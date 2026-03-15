Prima della partita tra Lazio e Milan, Strahinja Pavlovic ha dichiarato a 'DAZN' che oggi rappresenta una bella opportunità per la lotta scudetto. Il difensore rossonero ha commentato l’importanza dell’incontro, che si svolge nella 29ª giornata di Serie A 2025-2026. Pavlovic ha sottolineato l’importanza della sfida senza entrare nel dettaglio delle motivazioni o delle conseguenze.

Strahinja Pavlovic, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' prima di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 20:45 allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Stasera avete una bella opportunità in chiave scudetto. “Una bella opportunità. Siamo pronti, dobbiamo essere pronti da subito. Dobbiamo pensare a noi stessi, fare la nostra partita fino alla fine”. Anche oggi ci saranno tanti tifosi rossoneri. “Sì, 10mila oggi. Sono molto contento”. Quanto è difficile marcare un calciatore come Daniel Maldini? “Non è facile, dobbiamo essere pronti per lui e dobbiamo stare attenti sempre. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Pavlovic prima della gara con la Lazio: “Lotta scudetto? Bella opportunità oggi”

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