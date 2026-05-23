Monica Bellucci in total black ruba la scena a Cannes | tra pelle e pizzo è la diva del red carpet
Monica Bellucci ha sfilato in total black sul red carpet di Cannes, indossando un outfit firmato Fendi. L’abito combina pelle e pizzo, attirando l’attenzione tra le altre star presenti. La sua presenza ha rubato la scena durante la serata, confermando il suo status di protagonista dell’evento.
Look total black per Monica Bellucci al Festival di Cannes, un outfit firmato Fendi che coniuga eleganza e mistero: si conferma una vera diva del red carpet. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Monica Bellucci in an elegant black dress
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Monica Bellucci (che è sempre la Bellucci) arriva al Festival di Cannes 2026: tutti i look (e i nostri voti) sul red carpet della penultima serata
Sul red carpet del Festival di Cannes per La bola negra, Penélope Cruz e Isabella Ferrari puntano sul fascino intramontabile del total blackSul red carpet del Festival di Cannes per La bola negra, Penélope Cruz e Isabella Ferrari puntano sul fascino intramontabile del total black,...
#MonicaBellucci conquista il red carpet del Festival del Cinema di #Cannes2026. L’attrice, presente per la première di Histoires de la nuit di Léa Mysius, ha indossato un look in pelle firmato #Fendi dalla collezione autunno/inverno 2026-2027, la prima realiz facebook
Monica Bellucci, magnetica (e materna): il ritorno da diva a CannesMentre il cast avanzava verso la scalinata del Palazzo del Cinema, Monica Bellucci, teneva per mano Tawba El Gharchi, 11 anni, sua co-protagonista nel film. C’era qualcosa di genuinamente materno in q ... iodonna.it
Monica Bellucci: l'età, il rapporto con le figlie e la nuova sfida in Histoires de la nuit a CannesMonica Bellucci sulla Croisette si fa in due: dopo aver interpretato sé stessa in Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov, presentato alla Quinzaine, oggi torna in concorso con ... ilmattino.it
Monica M Pena - Results on X | Live Posts & Updates x.com