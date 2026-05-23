Monica Bellucci in total black ruba la scena a Cannes | tra pelle e pizzo è la diva del red carpet

Da fanpage.it 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Monica Bellucci ha sfilato in total black sul red carpet di Cannes, indossando un outfit firmato Fendi. L’abito combina pelle e pizzo, attirando l’attenzione tra le altre star presenti. La sua presenza ha rubato la scena durante la serata, confermando il suo status di protagonista dell’evento.

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Look total black per Monica Bellucci al Festival di Cannes, un outfit firmato Fendi che coniuga eleganza e mistero: si conferma una vera diva del red carpet. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Monica Bellucci in an elegant black dress

Video Monica Bellucci in an elegant black dress

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