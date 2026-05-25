Adani affonda Allegri | Per chi vive facendo il furbo prima o poi arriva la resa dei conti

Lele Adani ha criticato duramente Allegri durante la Domenica Sportiva, affermando che il Milan è uscito dalla Champions League con merito. Ha inoltre commentato che chi si comporta in modo furbo prima o poi deve fare i conti con le conseguenze. La discussione si è concentrata sulle prestazioni della squadra e sulla gestione tecnica. Nessun commento è stato rilasciato da Allegri o da altri protagonisti riguardo alle dichiarazioni di Adani.

Il durissimo sfogo di Lele Adani contro Massimiliano Allegri alla Domenica Sportiva: "Milan fuori dalla Champions con merito. Chi fa il furbo alla lunga paga". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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CASSANO E ADANI AMMIRANO ALLEGRI PER COME HA RIBALTATO LA PARTITA CON IL TORINO

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