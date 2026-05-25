La Regione stanzia 17 milioni di euro per il pareggio di bilancio dell' Ausl Romagna Scontro tra le forze politiche

La Regione Emilia-Romagna ha approvato uno stanziamento di 118 milioni di euro destinati a coprire il pareggio di bilancio delle aziende sanitarie locali. Tra queste, l’Ausl Romagna riceve 17 milioni di euro. La decisione ha provocato un acceso confronto tra le forze politiche, con opinioni divergenti sulla gestione delle risorse. La ripartizione dei fondi punta a garantire l’equilibrio finanziario delle strutture sanitarie della regione.

La Regione Emilia-Romagna stanzia 118 milioni di euro per assicurare il pareggio di bilancio delle Ausl. La commissione Politiche per la salute e politiche sociali, presieduta da Gian Carlo Muzzarelli, ha dato parere favorevole alla proposta di delibera della Giunta sui bilanci delle Ausl. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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