Sanità l' Ausl Romagna dimezza il rosso e deficit di 17,9 milioni | il bilancio 2025 segna la via del risanamento

L'Ausl Romagna ha approvato il bilancio consuntivo 2025, evidenziando una riduzione del rosso e un deficit di 17,9 milioni di euro. Rispetto agli anni precedenti, i conti della sanità nella regione mostrano un miglioramento significativo, segnando un passo importante verso il risanamento finanziario. La decisione ufficiale conferma la volontà di migliorare la gestione economica e di affrontare le criticità passate.

Segnali di decisa ripresa per i conti della sanità romagnola. L’Ausl Romagna ha ufficialmente approvato il bilancio consuntivo 2025, presentando un quadro economico in netto miglioramento rispetto al recente passato. Il disavanzo si attesta a 17,9 milioni di euro, una cifra che, sebbene ancora in.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate Marciano approva il bilancio consuntivo 2025: risanamento ok e investimenti per oltre 6 milioniIl consiglio comunale di Marciano della Chiana ha approvato nella seduta di ieri sera il bilancio consuntivo 2025, segnando un passaggio fondamentale... Sanità, bilancio 2026 di Ausl Romagna: nel riminese 11 nuove strutture tra case e ospedali di comunitàL’Azienda Usl della Romagna ha adottato il Bilancio economico preventivo per il 2026 con l'obiettivo prioritario di raggiungere il pareggio di... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Sicurezza nel mondo dei tatuaggi e dei piercing: a Forlì il corso di formazione dell'AUSL Romagna; Sanità, l'Ausl Romagna nomina Caterina Florescu alla guida del distretto di Faenza; Sanità territoriale, l'Ausl Romagna nomina Tiziana Marzulli al Distretto di Ravenna e Paola Ceccarelli alla direzione assistenziale; Prevenzione e salute nell'adulto: incontro con l'ex direttrice del Dipartimento di sanità pubblica dell'Ausl Romagna Raffaella Angelini. Sanità, l’Anisap al dg dell’Ausl Romagna Carradori: Le strutture private non sono parte del problema, ma attori per una soluzioneIn una nota la sezione regionale dell’Anisap (Associazione Nazionale delle Istituzioni Sanitarie Ambulatoriali Private) replica al direttore generale ... corriereromagna.it Porte aperte, nel mese di maggio, alla collezione museale dell’Ausl della RomagnaDopo il successo dell’inaugurazione del corridoio immersivo dedicato all’arte sanitaria pubblica all’ospedale di Forlì, partono i primi appuntamenti alla ... ravennanotizie.it Ausl Romagna, rinnovate le tecnologie sanitarie: in funzione 41 nuovi macchinari per diagnosi più veloci e precise #Rimini - facebook.com facebook FP CGIL: Insufficiente il Piano Personale AUSL Romagna - Camera del Lavoro Territoriale CGIL di Rimini x.com